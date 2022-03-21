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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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آية الله خامنئي: اتمنى من الباري تعالى ان يجعل ايران مزدهرة يوما بعد اخر
آية الله خامنئي: اغلب النزاعات والخلافات نابعة من حب النفس وعدم التقوى يجب ان ندعها جانبا ونحشد الشعب في طريق الصلاح
آية الله خامنئي: هناك بعض الخلافات الفارغة هي اغلبها نابعة من الاوهام وكذلك من غياب التقوى
آية الله خامنئي: نحن بحاجة الى التعاضد المطرد بين مسؤولي البلاد
آية الله خامنئي: احد الامور الفاضحة في الفترة الراهنة هي الظلم والعنف الذي يرتكبه الاستكبار
آية الله خامنئي: الغرب لا يهتم اذا كان القتال بين الاخوة واراقة الدماء في الشرق الاوسط ولكن اذا حدث في اوروبا فانه يقيم الدنيا ولا يقعدها
آية الله خامنئي: عندما ينظر الانسان الى احداث العالم يشعر ما مدى الظلم الذي يسود العالم
آية الله خامنئي: انظروا الى ما حدث في افغانستان وكيف كانت هزيمة الاميركان وما ارتكبوه من جرائم
آية الله خامنئي: شعبنا اثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي
آية الله خامنئي: ينبغي الاستفادة من العائدات النفطية لتعزيز البنية الاقتصادية في البلاد
آية الله خامنئي: 300 الف فرصة مباشرة ستتبدل الى 600 الف فرصة عمل في العام الجديد في ظل الجهود المتواصلة
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش
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