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آية الله خامنئي: الشركات المعرفية قليلة بالنسبة لحجم البلاد ويجب زيادتها

الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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