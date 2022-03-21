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آية الله خامنئي: اتمنى من الباري تعالى ان يجعل ايران مزدهرة يوما بعد اخر

الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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