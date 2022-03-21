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عضو بدولة القانون يرد على تغريدة السيد مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة

عضو بدولة القانون يرد على تغريدة السيد مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

لوح النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق، جاسم الموسوي، اليوم الاثنين، بمقاطعة قوى الإطار التنسيقي لجلسة البرلمان المقبلة؛ وذلك عقب تغريدة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر التي هاجم فيها "الحكومات التوافقية".

العالم - العراق

وقال الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دعوة الصدر إلى النواب المستقلين لتشكيل "حكومة أغلبية" يجعلنا أمام خيار الذهاب نحو المقاطعة أو نحو تشكيل الثلث المعطل أو الضامن".

وكان الصدر، قد خاطب في وقت سابق من اليوم، عبر تغريدة على موقع تويتر، النواب المستقلين في مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً إياهم إلى "تشكيل حكومة أغلبية وطنية"، متعهداً بـ"فسح مساحة لهم لإدارة البلد".

وأتم عضو مجلس النواب، قائلاً "بعد ما خالفت القوى بتحالف ائتلافي ثلاثي مبدأ العرف السياسي واختزلت العملية السياسية بثلاث كتل فهي أحدثت شرخاً كبيراً مع الكتل الفائزة الأخرى كالإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني والكتل الصغيرة المتبقية".

وأشار الموسوي إلى، أن "الإطار قادر على تشكيل الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان، دون الكتلة الصدرية، لكن بابه مفتوح لمفاوضات مع التيار والدخول معاً ككتلة واحدة".

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