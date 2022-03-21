صحيفة: أرامكو السعودية تعتزم زيادة إنتاج النفط وواشنطن تسلم أنظمة 'باتريوت' للمملكة

العالم - السعودية

وقالت شركة النفط الحكومية السعودية إنها ستزيد الإنفاق على إنتاج النفط لتلبية الطلب العالمي المتزايد، حيث أعلنت عن مضاعفة أرباحها في عام 2021.

ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، أوضحت أرامكو السعودية – أكبر مصدر للنفط في العالم وواحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم – إن صافي أرباحها زاد بنسبة 124٪ إلى 110 مليار دولار (83 مليار جنيه إسترليني) في عام 2021. مقارنة بـ 49 مليار دولار في العام السابق.

وقالت الشركة إن أرباحها قفزت نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام مع انتعاش الطلب على النفط بعد الوباء. وكذلك بسبب زيادة هوامش الربح في أعمال التكرير والكيماويات.

وقفز خام برنت إلى 139 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى في 14 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر. لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من 100 دولار.

وفي أوائل ديسمبر ، كان سعر برميل النفط الخام أقل من 70 دولارًا.

وتتوقع أرامكو أن يستمر الطلب على النفط في الارتفاع.

وقالت إن هناك حاجة إلى “استثمارات جديدة كبيرة” لتلبية هذا الطلب في خطوة من المرجح أن تثير استياء نشطاء المناخ.

وقالت إنها تزيد نفقاتها الرأسمالية لعام 2022 بنحو النصف إلى ما بين 40 و 50 مليار دولار. مع توقع مزيد من النمو حتى منتصف العقد. بلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة النفط المملوكة للدولة أقل بقليل من 32 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 18٪ عن عام 2020.

انهاء الإعتماد على إمدادات النفط الروسي

وطلبت الحكومات الغربية في الأيام الأخيرة من السعودية والإمارات ضخ المزيد من النفط لإنهاء اعتمادهما على إمدادات النفط الروسي.

ونقلت الصحيفة عن رئيس أرامكو ورئيسها التنفيذي، أمين ناصر، قوله إن آفاق الطلب على النفط ما زالت غير مؤكدة “بسبب عوامل اقتصادية كلية وجيوسياسية مختلفة”.

وأضاف أن الخطة الاستثمارية للشركة “تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المدى الطويل للحصول على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة وأكثر أمانًا واستدامة من أي وقت مضى”.

وأكد قائلا: “نحن ندرك أن أمن الطاقة أمر بالغ الأهمية لمليارات الأشخاص حول العالم. ولهذا السبب نواصل إحراز تقدم في زيادة قدرتنا على إنتاج وضخ المزيد من النفط الخام، وتنفيذ برنامج توسعة الغاز لدينا.”

تزويد السعودية بصواريخ باتريوت

وتأتي هذه التطورات بشكل متزامن مع ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن واشنطن سلمت عددا كبيرا من أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” إلى السعودية خلال الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم تذكر هويته، أن تزويد السعودية بصواريخ باتريوت ضروري حتى تتمكن الرياض من صد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي تشنها القوات اليمنية في العمق السعودي.

وطالبت الرياض من نهاية السنة الماضية، واشنطن بتزويدها بأنظمة باتريوت.

وأشار المصدر إلى أن تلبية هذا الطلب استغرقت عدة أشهر؛ بسبب ارتفاع الطلب على هذا النوع من الأسلحة من حلفاء آخرين للولايات المتحدة.

وقال إن المجمعات وغيرها من المعدات العسكرية نقلت إلى السعودية من دول أخرى في الشرق الأوسط.