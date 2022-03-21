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شاهد.. حاكم مصرف لبنان في قفص الإتهام

الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

ادعت القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، واحالته الى قاضي التحقيق .

العالم – خاص بالعالم

وقالت عون ان سلامة لم يحضر جلسة الاستماع التي كانت مقررة اليوم الاثنين، فوجهت إليه الاتهام غيابيا، وأحالت القضية إلى قاضي التحقيق

في التفاصيل، القصاء يحكم الطوق اكثر على حاكم المصرف الكركزي اللبناني رياض سلامة، مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون توجه له تهمة الإثراء غير المشروع ، وتدعي على شقيقه ​رجا سلامة وعدد من الشّركات، بالتدخّل بهذا الجرم، وتحيل الجميع الى على التّحقيق.
القاضية عون اوضحت إن الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس بعضها للبنك المركزي.وأضافت أن سلامة لم يحضر جلسة الاستماع التي كانت مقررة اليوم وعليه وجهت إليه التهمة غيابيا، وأحالت القضية إلى قاضي تحقيق الذي سيعود له الأمر فيما لو كان سيصدر مذكرة توقيف بحقه ام لا.
والأسبوع الماضي وجهت عون الاتهام إلى شقيقه رجا سلامة في نفس القضية وأمرت بتوقيفه. من جهته رفض محامي رجا سلامة الادعاءات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ضد موكله وقال انها لا أساس لها من الصحة .
ويواجه الحاكم رياض سلامة تحقيقات أخرى في لبنان والعديد من الدول الأوروبية، ومنها سويسرا، بسبب مزاعم غسل أموال وقضايا فساد .
وعلى خط الازمة ،تمضي المصارف باضرابها التحذيري الاثنين والثلاثاء..ويقول متابعون انه في حال تمديد المصارف الاضراب سيدخل لبنان في أزمة كبرى قد تطيح بالانتخابات التشريعية، وذلك لعدم وجود أموال لدى الحكومة لتغطية نفقات إجرائها.
وقرار البنوك اللبنانية بالاضراب على مدى يومين ،ياتي احتجاجا على الإجراءات القضائية التي أمرت بها القاضية غادة عون بتجميد أصول ستة من البنوك أثناء قيامها بالتحقيق في المعاملات بينها وبين البنك المركزي وقضية حاكم المصرف رياض سلامة

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