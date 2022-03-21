بالصور.. السيطرة على حريق داخل محطة وقود في نينوى

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وقالت المديرية في بيان، إنها "نجحت بالسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل محطة تعبئة وقود الغزلاني وسط محافظة نينوى عصر هذا اليوم الاثنين الموافق 21/ من شهر اذار، بعد ان استنفرت جهد خمسة فرق اطفاء بكامل طواقمها من عدة مراكز اطفاء في المحافظة".



وبينت، أنه "اندلع حادث حريق اثناء عملية تفريغ وقود البنزين من تنكر بسعة (13,000) لتر مما استدعى تدخل سريع لفرق الدفاع المدني لمنع امتداد النيران وايقاف انتشار الحريق الى الخزانات الرئيسية في المحطة المذكورة وتنهي الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".



وأوضحت المديرية، أن "سبب الحريق كان نتيجة الاهمال بتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني الواجب اتباعها اثناء تفريغ المنتوج النفطية في محطات التعبئة".