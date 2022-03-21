الاتحاد الأوروبي: سنعزز دفاعاتنا

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وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، قبل اجتماع مع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي: "سنقر بوصلة استراتيجية وهي لا تشكل ردا على الحرب في أوكرانيا، ولكنها جزء من الرد، لأنها يتعين أن تجعلنا أقوى عسكريا" وفق وكالة "فرانس برس".

وحذرت الوثيقة التي أعدت لهذا الاجتماع من أن "الاتحاد الأوروبي مجتمعا غير مجهز للتعامل مع التهديدات والتحديات الراهنة".

وسيستخدم الاتحاد الأوروبي مجموعات القتال التي تم إنشاؤها في عام 2007 لتشكيل قوة الرد هذه المكونة من خمسة آلاف عسكري.

وأشارت إدارة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن "مجموعات القتال جاهزة للعمل، لكن لم يتم استخدامها أبدا، بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية والوسائل المالية".

وستتكون القوة العسكرية القادمة من "مكونات برية وجوية وبحرية، وتكون مجهزة بقدرات نقل لتكون قادرة على تنفيذ تدخلات لإنقاذ وإجلاء المواطنين الأوروبيين العالقين في نزاع". وقد افتقد الأوروبيون لمثل هذه القدرة للحلول مكان الأمريكيين أثناء إخلاء كابل في أغسطس 2021، وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية.

وأكدت الوثيقة التي صاغها بوريل أن "الإجراءات التفصيلية طموحة، لكنها قابلة للتحقيق مع التزام سياسي متواصل".