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شاهد.. وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في غزة

الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

يواصل الاسرى في سجون الاحتلال التصدي للهجمة الشرسة من قبل مصلحة السجون الاسرائيلية والتي تتفنن في عقابهم منذ بطولة نفق الحرية وقد هدد الأسرى بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية ولهذا نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الأسيرة وقفة تضامنية معهم أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.

العالم - خاص بالعالم

انتفاضة السجون مازالت تشتعل داخل اقبيعة زنازين الاحتلال الاسرائيلي ولهذا نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة وقفة اسنادية لخطوات الأسرى في مواجهة الجرائم الصهيونية بحق وذلك على ابواب أمام مقر الصليب الأحمر الذي لم يحرك ساكنا للقيام بواجباته.
خمسة الاف اسير يعني خمسة الاف أم يتضورن حنينا لأبنائن فالمئات منهن يمنعن من الزيارة ولهذا كانت دموعهن اسبق من اي كلمة.
وبينما ترسل رسائل الشوق عبر الدموع للأسرى خرجت من بين قضبانه رسالة من الأسيرات الأمهات اللواتي يعتقلن في ظروف قاسية ويحرمن من رؤية أبنائهن.

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..

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