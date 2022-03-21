وزير الدفاع الإماراتي يزور جناح سوريا في إكسبو 2020

العالم - سوريا

وقال الوزير الفلاسي في تصريح “تسرني زيارة الجناح السوري اليوم والتعرف على أقدم الحضارات من خلال المعروضات الموجودة مبدياً اهتماماً خاصاً بالتاريخ القديم لسوريا وبالمحتوى الغني لهذا التاريخ.

وأعرب الوزير الإماراتي عن إعجابه بحسن التنظيم داخل الجناح السوري وأدوات العرض الحديثة فيه وهو الأمر الذي جعل من الجناح السوري قبلة لزائري اكسبو 2020 دبي.

واطلع الوفد الإماراتي خلال الجولة على المعروضات الفنية والثقافية المتنوعة من الأبجدية الأولى إلى الغرفة المخصصة للاستماع إلى أقدم تدوين موسيقي في التاريخ.

وأبدى الوفد إعجاباً كبيراً بالمعرض الفني الجماعي الذي يستضيفه الجناح تحت عنوان “أنا السوري” حيث تمثل كل لوحة معروضة وجهاً من سوريا وترتكز فكرة المعرض على أن كل إنسان سوري هو جزء من الوعي الجماعي بأننا جميعاً متشابهون ومترابطون وبأننا معاً سنبني مستقبلاً أكثر إشراقاً لسوريا والعالم.

وفي نهاية الزيارة قدم سفير سوريا ومفوض عام الجناح غسان عباس للوزير الإماراتي نسخة من أول اتفاقية سلام مكتوبة كانت السبب بوضع أوزار الحرب بين الحثيين والمصريين على الأرض السورية فيما قدم الوزير الإماراتي درع الوزارة لمسؤولي الجناح السوري.

وجدد السفير عباس في تصريح له التأكيد أن المشاركة السورية بفعاليات اكسبو2020 دبي مثلت فرصة كبيرة لتبادل الثقافات وتحقيق التواصل الفكري والعلمي بين دول العالم.