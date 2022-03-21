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الإيرانيون في باكستان يحتفلون بعيد النوروز

الإيرانيون في باكستان يحتفلون بعيد النوروز
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

احتفلت الجالية الايرانية في باكستان بعيد النوروز (بداية العام الايراني الجديد) بحضور السفير ومجموعة من رؤساء وموظفي بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأسرهم في مبنى السفارة الإيرانية في إسلام أباد.

العالم-ایران

وحضر مراسم الاحتفال السفير الايراني لدى اسلام اباد محمد علي حسيني والمستشار الثقافي للسفارة الإيرانية في باكستان ، إحسان خزاعي ، وحشد من الدبلوماسيين ومدراء المؤسسات الإيرانية وأسرهم بهذا البلد.

وبدأ الاحتفال بعيد النوروز القديم والأعياد الشعبانية المقدسة بتلاوة القرآن الكريم وتلاوة الاشعار بمناسبة ذكرى مولد الامام المهدي المنتظر (عج).

وركّز السفير الإيراني، في كلمته على دعاء بدء العام الجديد "یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل والنهار" ، والدعاء بتعجيل ظهور الإمام المهدي المنتظر (عج) وتكريم ذكرى الإمام الخميني (رض) ، وشهداء الوطن الإسلامي ، والمدافعين عن مراقد أهل البيت (ع).

في الوقت نفسه ، استضافت القنصليات العامة ودور الثقافة الإيرانية في مدن لاهور وكراتشي وبيشاور وكويتا ومولتان الدبلوماسيين والمواطنين الإيرانيين المقيمين في هذا البلد يوم أمس واليوم الاثنين بمناسبة بدء العام الايراني الجديد (1401).

كما بعث وزير خارجية باكستان وسفير باكستان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية برقيتي تهنئة بمناسبة عيد النوروز وبداية العام الايراني الهجري الشمسي الجديد.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في رسالته: "عيد النوروز والاحتفال ببداية العام الإيراني الجديد يتزامن مع نسخة جديدة من الربيع كما انه يعد احتفالا ببدء حياة جديدة".

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