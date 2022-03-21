برنامج الأغذية يدق ناقوس الخطر بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

العالم – خاص بالعالم

ازمة غذائية عالمية تهدد العالم ان لم تتدراك، يحذر منها الدول والمنظمات العالمية، التي تحدثت عما وصفته كارثة وشيكة تطال ملايين الأشخاص، جراء الحرب في أوكرانيا كون الاخيرة مع روسيا تمثلان مصدرا رئيسيا للقمح والشعير والذرة دوليا

المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي اشار إلى أن الحرب ستؤثر على توافر المنتجات الغذائية وسترفع تكلفتها وسيدفع العالم أجمع الثمن جراء ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.

الولايات المتحدة الأميركية توقعت حصول ارتفاع متزايد فى أسعار الغذاء وتكلفته بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست معتبرة أن الصراع سيؤثر على الزراعة في اراضيها كون روسيا المصدر الرئيسى للأسمدة.

وقبل اجتماع وزراء الزراعة بالاتحاد الاوروبى صرح وزير الزراعة الفرنسي جولين دينورماندى أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا قد تؤدي إلى أزمة غذاء على الصعيد العالمي.

وفيما تطالب رابطة منتجى الطعام الحكومة الفرنسية بتخزين نحو ثمانمئة ألف طن من الحبوب تحتاجها كل شهر، تتحرك بعض الدول الأوروبية فى محاولة لتأمين غذائها حيث قررت بلغاريا زيادة احتياطي الحبوب الوطنى .

وخارج الكتلة الأوروبية، قامت دول مثل مولدوفا وصربيا بتقييد مبيعات الحبوب. يذكر انه ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا ارتفعت أسعار القمح بنسبة 21%، والشعير بنسبة 33% وبعض الأسمدة زادت بنسبة 40%. وأدى هذا إلى حالة من الذعر بين الحكومات بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الوشيكة .

وتخطط الصين، التي تواجه أسوأ موسم لمحصول القمح منذ عقود بسبب الفيضانات الشديدة، تخطط لشراء المزيد من الإمداد العالمى المتراجع، بينما تشهد الهند التي تصدر عادة كمية صغيرة من القمع زيادة أكثر من ثلاث اضعاف فى الطلب الأجنبي مقارنة بالعام الماضى.