الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ريابكوف وسفير الصين يبحثان مسألة الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

ريابكوف وسفير الصين يبحثان مسألة الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

بحث سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي مع سفير الصين لدى روسيا، تشانغ هانهوي، قضايا الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.

العالم-روسيا

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "من الجانب الروسي تم التطرق إلى قضايا الأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة في أوكرانيا، وإلى الجهود المبذولة بخصوص ذلك عبر المنظمات الدولية".

من جانب آخر لفت البيان إلى أن "الجانبين شددا على الكفاءة العالية للتعاون في السياسة الخارجية الروسية الصينية".

وستطالب روسيا المجتمع الدولي بالنظر في قضية المختبرات البيولوجية في أوكرانيا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 10 مارس أنها تلقت معلومات تؤكد الدور الريادي للبنتاغون في تمويل وإجراء البحوث البيولوجية العسكرية في أوكرانيا.

وسبق أن أشار الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إلى أن الولايات المتحدة ترفض السماح بالتحقق الدولي في المعامل البيولوجية التي تشرف عليها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوكرانيا ، مما يعني أن لديها ما تخفيه.

وكانت الصين قد دعت، إلى جانب روسيا، الولايات المتحدة إلى توضيح أنشطتها العسكرية والبيولوجية بشكل كامل على أراضي أوكرانيا.

روابط ذات صلة

موسكو: بعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا ستظهر حقيقة الدول الغربية

بوتين يتحدث لرئيس وزراء لوكسمبورغ عن الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

الصين: على واشنطن الرد عن أسئلة روسيا حول الأنشطة البيولوجية بأوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بث كلمة قائد الثورة الاسلامية بـ 5 لغات اجنبية لزوار الروضة الرضوية

بالفيديو.. برنامج الأغذية يدق ناقوس الخطر بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

الأردن: الخلايلة يعلن ازالة اشارات التباعد من المساجد

روسيا تستدعي السفير الاميركي: العلاقات على وشك الانهيار

لقاء ثلاثي بين السيسي وبينت وبن زايد في شرم الشيخ

الرسائل الإيرانية من قصف الموقع الإسرائيلي في كردستان العراق