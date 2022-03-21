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ايران.. قوات حرس الحدود تتمتع بالجهوزية الكاملة للرد على أي تهديد

ايران.. قوات حرس الحدود تتمتع بالجهوزية الكاملة للرد على أي تهديد
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد احمد علي كودرزي ان صنوف القوات المسلحة تتمتع بالجهوزية الكاملة للرد على تهديدات الاعداء كما ان الامن مستتب تماما في جميع المناطق الحدودية للبلاد.

العالم-ايران

وقال كودرزي، في كلمته اليوم الاثنين خلال لقائه كتيبة حرس الحدود في منطقة قصر شيرين وحشد من أهالي المنطقة الحدودية /غرب ايران/: إن قوات حرس الحدود تتمتع بالجهوزية الكاملة للرد على أي تهديد للاعداء.

واشار الى إطلاق قائد الثورة على العام الجديد بعام (الانتاج والمعرفة وفرص العمل)، موضحاً: ان قوات حرس الحدود لن تدخر جهدا في تحقيق شعار العام الجديد وتبذل قصارى جهودها في تحقيق أهداف قائد الثورة الاسلامية.

ووصف قوات حرس الحدود بأنها تسير على نهج المقاتلين في حرب السنوات الثمانية (شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) ويتحمّلون البعد عن أسرهم في بداية العام الجديد ويقفون مع زملائهم في جميع ارجاء المناطق الحدودية.

ولفت الى ان كوادر القوات المسلحة لاسيما قوات حرس الحدود يدافعون باقتدار عن أمن البلاد وكرامتها في مواجهة الاعداء والطامعين الاجانب ولايسمحون بأي تقويض لهذا الاقتدار والامن.

وعدّ كودرزي الامن في المناطق الحدودية لاسيما في محافظة كرمانشاه بأنه جيد للغاية وثمّن الجهود المتواصلة لقوات حرس الحدود ودعم سكان المناطق الحدودية.

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