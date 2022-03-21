لماذا تحدى زيلينسكي روسيا؟.. ولماذا تحدى بوتين الغرب؟

العالم – كشكول

لماذا كل هذا الاصرار الملفت من قبل الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي على انضمام بلاده للناتو رغم انه يرى التهديدات التي تعصف ببلاده وتجعل مستقبلها على مهب الريح، فالبنية التحتية لبلاده تتدمر، وشعبه يتشرذم، واوكرانيا تتقسم؟ هل هناك اخطر من هذا المصير كان يمكن ان تواجهه اوكرانيا يوما؟، ما الذي حصل عليه زيلينسكي من وراء استفزاز روسيا؟، هل كان حقا يضع محصلة بلاده نصب عينيه ام مصلحة الغرب وامريكا؟.

هل حقا ما يقوله الغرب من ان نوبة جنون اصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت السبب وراء شنه الهجوم على اوكرانيا؟، ام ان احلام بعث الحياة الى الاتحاد السوفيتي السابق، كانت وراء الهجوم على وكرانيا؟، ام ان روسيا كانت تطمع بنفط وخيرات اوكرانيا؟.

هل امريكا واوروبا والغرب وشخص زيلينسكي كانوا ابرياء ، ولا دور لهم في اندلاع هذه الحرب؟، وان بوتين هو الشيطان الوحيد وسط ومجموعة من الملائكة؟، لماذا كل هذا القلق والهلع والخوف المبالغ فيه، في اسرائيل على اوكرانيا من بين جميع دول العالم الاخرى؟، هل هناك علاقة خاصة تربط اوكرانيا ب"سرائيل" تختلف عن علاقاتها مع دول العالم الاخرى؟.

ليس صعبا الاجابة على اغلب هذه الاسئلة، الا ان هناك اسئلة ستبقى دون اجابة الا بعد رور فترة قد تطول او تقصر، الا ان ما هو مؤكد ان روسيا ما كانت لتجازف كل هذه المجازفة، الا لكونها استشعرت خطرا داهما بات يهدد وجودها كدولة، فالغرب اثبت انه لن يترك روسيا والصين لشأنهما، لانه ينظر الى روسيا كتهديد عسكري والى الصين كتهديد اقتصادي، والغرب لا يريد ان يعيش في عالم لا يكون له فيه الكلمة الفصل في كل شيء، هذا اولا، ثانيا ان الغرب عندما تجاهل القلق الروسي من تداعيات ضم اوكرانيا الى الناتو، فانه كان يسعى الى اهداف ابعد بكثير من ضم اوكرانيا الى الناتو، فهذا الانضام كان بداية لغرس خنجر الناتو في خاصرة روسي وتمزيقها.

وهناك من تحدث عن اسباب اخرى تمثلت بوجود المختبرات البيولوجية التي تديرها امريكا في اوكرانيا، والتي تشكل خطرا على روسيا والعالم، وهناك من تحدث عن اسباب اخرى، الا اننا سننتظر الى ن تضع الحرب اوزارها، لمعرفة الاسباب الحقيقة التي ادت الى اندلاعها، وهي اسباب اكبر بكثير من زيلينسكي بالتأكيد.