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عبدالله الثاني يزور رام الله في محاولة لمنع التصعيد في رمضان

عبدالله الثاني يزور رام الله في محاولة لمنع التصعيد في رمضان
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن ملك الأردن عبد الله الثاني، سيزور رام الله قريبا، "في محاولة لمنع التصعيد الأمني المحتمل في رمضان" حسب تعبيرها.

وقالت القناة، إن الملك الأردني سيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برام الله، بعد عودة الأخير من ألمانيا نهاية الأسبوع الجاري.

وكانت القناة ذكرت في وقت سابق، أن المؤسسة الأمنية التابعة للاحتلال "في حالة تأهب وخشية في ظل التقديرات بوقوع تصعيد كبير خلال شهر رمضان".

وزعمت القناة إلى أن السلطات الإسرائيلية "تحاول نزع فتيل التصعيد، وقد قررت اتخاذ عدة إجراءات، من بينها السماح للفلسطينيين بالصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".

وقالت شبكة "قدس" الإخبارية انه حسب ادعاء قناة "كان" العبرية، فإن السلطات ستوافق أيضا "على زيارة عائلات من غزة لذويهم الأسرى في سجون الاحتلال، مع اقتصارها على أسرى حركة فتح فقط، وستكون هناك مجموعة من "التسهيلات" الإضافية".

ونقلت القناة عن مصدر "أمني" إسرائيلي: "هذه أيام معقدة للغاية ونحن مستعدون لأحداث كبيرة سواء استخباراتية أو عملياتية في الميدان، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل حركة العمال الفلسطينيين بما في ذلك تمديد ساعات عمل المعابر وتسهيل الحركة".

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