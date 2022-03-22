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عنصرية الاعلام الغربي في الازمة الاوكرانية

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

الحروب تترك الكثير من المآسي والجراحات والآلام في كل الحروب هناك نتائج وتداعيات اولا تختلط فيها المشاعر الانسانية وتتعاطف بها الشعوب والدول.

العالم - انقلاب الصورة

الا ان ما يحصل في الحرب الاوكرانية كشف قبح الامريكيين ونفاق الاوروبيين وهذا الغرب المدعي للحضارة والانسانية ومساعدة الملهوفين ومساعدة ابناء الانسانية.

وبخصوص اللاجئين لطالما اعطوا محاضرات في كيفية المحافظة على حقوق الانسان الا ان هؤلاء ظهر وجههم القبيح والبشع الذين يرقصون على دماء الناس ودماء الاوكرانيين وآلامهم، على المعاناة التي تتسبب بها الحرب الاوكرانية.

ملايين النازحين واللاجئين يتدفقون الى اكثر من دولة الا ان نائبة الرئيس الامريكي كاميلا هاريس تتعاطى مع الامر وكأن شيئا لم يكن وهناك استهتار واضح للمشاعر وللانسانية وحتى للاجئين انفسهم وحتى كل هذه الادعاءات بانهم الى جانب اوكرانيا.

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:

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