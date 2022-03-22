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جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 6 مواطنين فلسطينيين خلال حملة المداهمات والاعتقالات.

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة معا الفلسطينية أنه قد عرف من بين المعتقلين:

١. المحرر محمد شادي أبو شخيدم - أبو شخيدم شمال رام الله

٢. المحرر ليث الشريف - أبو شخيدم

٣. شريف عبدات - عورتا جنوب نابلس

٤. خليل داود أبو مفرح - تقوع جنوب بيت لحم

٥. ضياء الرمحي - مخيم الجلزون شمال رام الله

٦. المحرر بدر الطشطوش - نابلس

كما قمت قوات الاحتلال باقتحام منزل القيادي رأفت ناصيف في طولكرم وتهديده بالاعتقال، واستدعاء المحرر قصي أبو شهاب من قلقيلية، واقتحام منزل القيادي المحرر المبعد عبد الحكيم حنيني في بيت دجن شرق نابلس.

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