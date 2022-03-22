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شاهد.. عيد النوروز بنکهة افغانية

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس السفارة الافغانية في طهران د.عبدالقيوم سليماني تهانيه للأمم التي تحتفل بعيد النوروز لاسيما ايران.

العالم - ايران

وتعتبر افغانستان احدی البلدان التي تحتفل بعيد النوروز.

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