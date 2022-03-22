عملية كسر الحصار وتبعاتها علی الاقتصاد العالمي

العالم - مع الحدث

وقال جحاف في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان العدوان علی اليمن، شارف علی نهاية عامه السابع وبداية عامه الثامن والمسؤولين عن العدوان، السعودية والولايات المتحدة أصبحا يريدان انهاء العدوان.

وأضاف ان المعتدين علی اليمن، رسموا استراتيجية للدخول في العدوان علی اليمن ولكنهم لم يرسموا استراتيجية للخروج من هذه الحرب.

وأكد ان جميع المؤشرات تشير الی انهم يريدون الخروج من هذه الحرب، لكنهم خسروا الحرب ولايريدون ان يخسروا ما بعد الحرب ايضاً.

وبيّن الجحاف ان المعتدين علی اليمن، لايفكرون حتی بماء الوجه، وجل ما تفكر به امريكا والسعودية والامارات هي الكلف التي سيخلفها لهم هذا العدوان.

وانتقد دعوة السعودية الاطراف اليمنية للحوار في الرياض معتبراً انها محاولة حمقاء لتقدم نفسها راعية للسلام في حين انها هي من شنت هذه الحرب.

أكد الخبير العسكري اللواء خالد غراب ان عملية كسر الحصار علی اليمن، كانت عملية نوعية من حيث الأهداف.

وقال اللواء غراب ان أهداف عملية كسر الحصار، تمثلت في استهداف محطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء والمحطات الغازية وهذه المحطات، لأول مرة تستهدف في السعودية.

وأوضح ان اليمنيين تخطوا بهذه العملية، مرحلة ارسال رسائل للعدوان، ووصلوا لمرحلة اتخاذ كسر الحصار كأولوية.

وأضاف ان العالم يصمت ازاء السعودية التي تجعل الورقة الانسانية، أهم اوراقها العسكرية في العدوان علی اليمن والان حان الوقت لتأديب هؤلاء الصامتون وبدأ اليمنيون ضرب النفط السعودي.

واعتبر الاكاديمي والباحث السياسي احمد المؤيد ان عملية كسر الحصار، مهمة جداً من ناحية التوقيت.

وأوضح المؤيد الازمة الاوكرانية، تسببت في ارتفاع أسعار النفط الی ارقام خيالية وغيرمسبوقة بات يصرخ منها المواطن الاوروبي والاميركي.

وأكد ان هذا الازمة ترافقت مع ازمة سياسية وصلت اليها السعودية فهي لاتستطيع ان تفك اتفاقها مع روسيا ضمن اتفاقية اوبك بلاس ولاتستطيع ان تستجيب للمطالب البريطانية والاميركية بزيادة ضخ النفط.

وبيّن المؤيد ان صنعاء استغلت هذا الموقف الحرج وقامت بقصف المنشآت النفطية السعودية التي سيؤدي قصفها في قلة الانتاج وارتفاع مضاعف للأسعار.

وأكد ان هذا سيؤلم العالم الذي يكتفي بالتفرج علی آلام الشعب اليمني وامداد السعودية بالسلاح والتماهي معها في مجلس حقوق الانسان ومجلس الامن ظلماً وعدواناً.

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https://www.alalam.ir/news/6096548