الدفاع الروسية تعلن تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد

العالم - روسيا

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، في بيانه اليومي، أنه "من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظام صاروخي مضاد للطائرات، و8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري".

وأضاف أن القوات الجوية الروسية دمرت 9 دبابات أوكرانية و7 مدرعات، مشيرا إلى تقدم قواته 6 كم في دونيتسك وسيطرتها على إحدى قراها.

وقبل قليل، أصدرت وزارة الدفاع البريطانية، أحدث تقرير استخباراتي عن الوضع في أوكرانيا، قالت فيه إن القوات الأوكرانية تواصل صد محاولات روسيا للسيطرة على ماريوبول.

وقالت وكالة الاستخبارات البريطانية، التابعة لوزارة الدفاع، إن معظم القوات الروسية لا تزال متوقفة في مكانها إلى حد كبير، لكنها أشارت إلى قصف مدفعي وجوي روسي مكثف على عدة مدن أوكرانية.

وأفادت بنشوب قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية في ماريوبول، ووصفه نازحون من المدينة بأنه أشبه بـ “حرب شوارع”.

وأكدت الاستخبارات البريطانية أن القوات الروسية تعاني تقدما بطيئا في أماكن مختلفة من أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الاثنين، قصف إحدى المنشآت العسكرية في ضواحي ريفنا في الشمال الغربي من أوكرانيا بصواريخ مجنحة.

وجاء في بيان الوزارة أن وحدات من القوات المسلحة الروسية قد تقدمت، خلال ليلة أمس، 4 كيلومترات لتسيطر على مستوطنة "سلادكويه"، بينما يتم في الوقت الراهن تمشيط مجموعات متفرقة من كتيبة "دونباس" للقوميين الأوكرانيين.

وتمكن تجمع قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من هزيمة فلول اللواء الميكانيكي الثالث والخمسين للقوات المسلحة الأوكرانية، بينما يطور الآن هجوما في اتجاه مدينة "نوفوميخايلوفكا".

وأشارت الدفاع الروسية إلى تدمير أكثر من 216 مسيرة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية.