الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢
١١:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين + صور

الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين + صور
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أمر رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي وزير الصحة ورئيس مؤسسة الشهيد وشؤون مضحي الحرب (المعاقين في الحرب) ببذل المتابعة الجدية لتقديم الخدمات العلاجية للمضحين في مختلف المجالات.

العالم - ايران

وزار رئيس الجمهورية صباح اليوم الثلاثاء وفي ثاني أيام عطلة رأس السنة الايرانية مشفى الأعصاب الخاص بمضحي الحرب في منطقة نيايش في طهران للاطلاع عن كثب على سير مراحل علاج المضحين وتفاصيل عمل هذا المركز العلاجي.

وتحدث رئيس الجمهورية مع عدد من نزلاء المشفى للاستماع الى مشاكلهم والوقوف على مطالبهم، وقال رئيس الجمهورية موجها كلامه الى رئيس مؤسسة الشهيد ومسؤولي هذا المشفى "ان مضحينا الأعزة قد تركوا عوائلهم وكل ممتلكاتهم في الأيام العصيبة التي هاجم فيها العدو بلادنا الاسلامية وضحوا بارواحهم وسلامتهم للدفاع عن ابناء وطنهم والقيم الاسلامية الرفيعة واليوم يجب علينا جميعا بذل أقصى الجهود في خدمتهم وتأمين حياتهم وحل مشاكلهم.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله

رئيسي: التشغيل ودعم الإنتاج على رأس خطط الحكومة في العام الجديد

الرئيس الأرميني يهنىء قائد الثورة والرئيس الإيراني بحلول النوروز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس عون.. لحفظ الحقوق: عند تحرير اراضي لبنان وسوريا المحتلة يمكن الانطلاق بمفاوضات سلام

جراء استمرار الحصار.. قطاعات اليمن الخدمية تحذر من توقف خدماتها

دلائل على سيطرة 'جنون العظمة' على شخصية محمد بن سلمان

روسيا تردعلى تصريحات بايدن بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا

الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين + صور

السعودية تمنح أرملة زين العابدين بن علي جنسية ومرتبا شهريا