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رويترز عن الخارجية اليابانية: نائب الوزير الياباني يستدعي السفير الروسي لدى اليابان

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

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