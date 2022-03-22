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شاهد.. واشنطن تحذر موسكو عن عواقب أي قرار روسي محتمل

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

حدة الاشتباكات الاميركية الروسية السياسية طغت على الميدان الاوكراني خصوصا مع ما اثاره الرئيس الاميركي جو بايدن بشان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانه يفكر في استخدام أسلحة بيولوجية وكيماوية في حربه ضد كييف.

العالم - الامريكيتان

ظهر بوتين بات إلى الحائط والآن يتحدث عن حجج واهية جديدة منها،التأكيد على أننا في أمريكا لدينا أسلحة بيولوجية وكيماوية في أوروبا، هذا ليس صحيحا'. إنهم يشيرون أيضا إلى أن أوكرانيا تملك أسلحة بيولوجية وكيماوية وهذه علامة واضحة على أنه يفكر في استخدام كلتيهما.

هذه التصريحات جاءت تكرارا لما قاله مسؤولون في واشنطن ان روسيا تتهم اوكرانيا بامتلاك برنامج أسلحة بيولوجية ، من المرجح ان تستخدمه بهجمات بيولوجية أو كيماوية.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية، كييف بالتخطيط لشن هجوم كيماوي على الشعب الاوكراني كي تتهم موسكو باستخدام أسلحة كيماوية في حربها في اوكرانيا الذي بدأ اواخر فبراير/ شباط.

وتحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في هذا السياق إلى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ، محذرا إياه من عواقب أي قرار روسي محتمل باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا دون ان يحدد ماهية هذه العواقب.

وعلى صعيد اخر استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الأمريكي جون سوليفان للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي جو التي وصف فيها نظيره الروسي بمجرم حرب والتي دفعت العلاقات بين البلدين إلى حافة الانهيار. واعتبرت الوزارة هذه التصريحات لا تليق برجل دولة بهذه المكانة العالية. وقالت الوزارة لسوليفان إن التصرفات العدائية ضد روسيا ستلقى ردا حاسما وحازما.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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