الناتو يبحث عن حرب شوارع في أوكرانيا وروسيا تتجنب ذلك

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال غسان محمد في حديث لقناة العالم ان التطورات العسكرية في اوكرانيا تسير وفق مخططات روسيا، حيث يتجنب الجانب الروسي الدخول في حرب استنزاف تحاول الولايات المتحدة وحلف الناتو، فرضها علی روسيا في اوكرانيا وتوريط الجيش الروسي في حرب شوارع وحرب عصابات.

وأوضح ان هذه الحرب، خلافاً لما تروجه الولايات المتحدة ودول حلف الناتو، هي ليست حرب روسيا ضد دول حلف الناتو، وانما هي حرب حلف الناتو ضد روسيا من خلال اوكرانيا.

وتابع محمد ان روسيا شنت حرباً استباقية ضد هذه الحرب، لمنع وصول التطورات الی نقطة يصبح فيها الامن القومي الروسي مهدداً من أوكرانيا علی الحدود الروسية.

وشدد علی ان روسيا لن تسمح لنفسها بأن تخرج خاسرة من هذه المواجهة المباشرة مع الناتو والولايات المتحدة لأن انضمام اوكرانيا الی الناتو سوف يكون احكام الطوق علی روسيا ولن تسمح روسيا ان يتحقق هذا الامر.