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مصادر فلسطينية عن الهلال الأحمر الفلسطيني: وقوع 22 إصابة خلال المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال عند حاجز قلنديا بالقدس المحتلة

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

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