هل باتت العلاقات الروسية الأمريكية على وشك الانهيار؟

العالم - خاص بالعالم

في مسألة المفاوضات قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن المفاوضات مع كييف أبطأ وأقل مغزى مما تود روسيا، منوها بأن موسكو سلمت كييف مسودة الوثائق في إطار عملية التفاوض وأجابت كييف على بعضها.

وقال الكرملين إنه يرغب في أن تكون المحادثات الجارية بين روسيا وأوكرانيا أكثر نشاطا وواقعية.وقال بيسكوف إن روسيا لا تعتزم ان تكشف علنا عن مطالبها التفصيلية لأوكرانيا.



من جهته، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لبحث كل الأمور مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إذا وافق على التفاوض مباشرة معه، بما يشمل القرم ودونباس، لكن مع ضمانات أمنية بشكل مسبق، محذرا من أن أوكرانيا ستدمر قبل أن تستسلم.



ومن واشنطن اعتبر الرئيس جو بايدن أن الرئيس بوتين يفكر باستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا، محذرا موسكو من عواقب وخيمة إذا ما أقدمت على مثل هكذا خطوة بحسب تعبيره.



الرئيس الأميركي اشاد بالوحدة التي أظهرها حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والشركاء الآسيويون الرئيسيون لواشنطن في مواجهة الرئيس الروسي بفرضهم عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو .



نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بالمقابل اكد إنه يتعين على واشنطن التوقف عن التصعيد في العلاقات مع موسكو، وعن توجيه التهديدات لها وضخ الأسلحة إلى كييف والتأثير عليها لحل الأزمة.

كما لفت ريابكوف إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية على وشك الانهيار، وأن آفاق تطورها لاحقا تعتمد على الخط الذي تختاره واشنطن.



وحول المواقف الاطلسية ،حذرت موسكو حلف الناتو من أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات.

و قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، ان الخطوة الصحيحة الوحيدة للناتو الآن هي المساعدة في وقف المسار المدمر وغير المسؤول على الإطلاق الذي تتبعه سلطات كييف.



ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.



من جهتها، قالت سلطات دونيتسك إن القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية حررت حوالي نصف منطقة ماريوبول.

واضافت ان الجانب الأوكراني يعاني من خسائر فادحة في ماريوبول وغيرها من جبهات القتال.

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