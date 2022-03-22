الصين تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

العالم - أسيا والباسفيك

وحسب "رويترز"، فإن الإصابات جميعها هي إصابات منقولة محليًا لا تظهر عليها أعراض، حيث يعقّد متغير أوميكرون شديد العدوى جهود وقف انتشار الفيروس.

وفيما تمضي المدينة قدمًا في مخطط الاختبارات الكاملة، بعد الانتهاء بالفعل من أكثر من 30 مليون اختبار، أظهرت بيانات رسمية أن شنغهاي سجلت 865 إصابة دون أعراض تنتقل محليا، يوم الاثنين، ارتفاعا من 734 عن اليوم السابق.

وأبلغت البلدية أيضًا عن 31 حالة محلية جديدة ظهرت عليها أعراض مؤكدة، والتي تعدها الصين بشكل منفصل، وفقًا لبيانات من لجنة الصحة الوطنية (إن إتش سي).

وحذرت السلطات الوطنية الحكومات المحلية من التراخي في جهودها للسيطرة على الفيروس، مؤكدة وجوب تحديد الإصابات وعزلها بسرعة، مع الإقرار بضرورة التقليل من التأثير الاقتصادي والاجتماعي لقيود فيروس كورونا.

قالت "إن إتش سي"، اليوم الثلاثاء، إن المدن، بما في ذلك تلك التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة، يجب أن تكون قادرة على إكمال حملة اختبار في غضون 24 ساعة، في حين يجب أن يتم تصميم مداها وفقًا للحاجة إلى السيطرة على كورونا وليس بالضرورة الاختبار الشامل.

وأوضحت أنه بما في ذلك الإصابات في شنغهاي، أبلغ البر الرئيسي للصين يوم الاثنين عن 2281 حالة جديدة منقولة محليا مع ظهور أعراض مؤكدة، مقارنة بـ 1947 حالة في اليوم السابق.

تم العثور على غالبية الحالات الجديدة في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، والتي تكافح أسوأ تفشي إقليمي للصين منذ تفشي المرض في عام 2020 وتركز في ووهان حيث بدأ الوباء.

ارتفع عدد الحالات المحلية التي تظهر عليها الأعراض في مدينة تشانغتشون عاصمة مقاطعة جيلين لمدة خمسة أيام متتالية وسجل رقمًا قياسيًا في 21 مارس.

وأوقفت المدينة التسوق في المتاجر لمدة ثلاثة أيام حتى الأربعاء وحثت السكان على الاتصال بالإنترنت لطلب الضروريات اليومية، مما قلل من حركة السكان حيث سارعت المدينة لإكمال جولة جديدة من الاختبارات الجماعية.