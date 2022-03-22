الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢
١٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

وقفة احتجاجية تنديداً باستمرار أزمة المشتقات النفطية في اليمن

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

دون ملل نفذت شركة النفط  اليمنية بمشاركة الوزارات الحيوية والخدمية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الوقفة الاحتجاجية رقم800 أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء للمطالبة باتخاذ خطوات جادة وعملية لاطلاق سفن الوقود والمشتقات النفطية والتي سبق أن منحتها تصاريح الدخول الرسمية. 

العالم - مراسلون

القطاعات الرسمية اقامت مؤتمرا صحفيا على هامش الوقفة اوضحت خلاله مستجدات الوضع الانساني الكارثي نتيجة الحصار والقرصنة على سفن الوقود.

وأكدت ان الحصار منع دخول السلع الضرورية وادى إلى تأثر ٧٠% من المنشآت الصحية ومنشات البيئة والصرف الصحي جراء نقص الوقود.

وأشار المؤتمر إلى تأثر القطاع الصناعي والتجاري بسبب تضييق الحصار ومنع دخول الاجهزة وقطع الغيار اللازمة للشركات والمصانع.

وعلى الرغم من كل هذا الحراك واستمراره منذ بدء العدوان والحصار السعودي الا ان الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا تجاه مايعانيه اليمنيون، بل وصل بها الحال إلى التغاضي عن جرائم العدوان وحصاره.

وأكد المحتجون استمرار وقفاتهم حتى الاستجابة لمطالبهم مؤكدين وقوف أمريكا وراء كل مايعانيه الشعب اليمني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

قطاعات اليمن الخدمية تحذر من توقف خدماتها

عملية كسر الحصار تؤدب العالم المتفرج علی آلام اليمن

شاهد.. السعودية والتملص من تبعات العدوان علی اليمن

تحالف العدوان السعودي الاميركي يحتجز سفينة بنزين ثانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رابطة تدين انتخاب ديختر في لجنة مكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني

بالفيديو.. وقفة احتجاجية تنديداً باستمرار أزمة المشتقات النفطية في اليمن

هولندا تجمد 430 مليون دولار من الأصول الروسية لديها

90 برلمانيا أوروبيا يثيرون القلق حول مساهمة الفورمولا 1 في البحرين

خارجية العراق: الانتصار على 'داعش' جعل العالم امنا

بدء التسوية في مدينة التل بريف دمشق