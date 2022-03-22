وقفة احتجاجية تنديداً باستمرار أزمة المشتقات النفطية في اليمن

العالم - مراسلون

القطاعات الرسمية اقامت مؤتمرا صحفيا على هامش الوقفة اوضحت خلاله مستجدات الوضع الانساني الكارثي نتيجة الحصار والقرصنة على سفن الوقود.

وأكدت ان الحصار منع دخول السلع الضرورية وادى إلى تأثر ٧٠% من المنشآت الصحية ومنشات البيئة والصرف الصحي جراء نقص الوقود.

وأشار المؤتمر إلى تأثر القطاع الصناعي والتجاري بسبب تضييق الحصار ومنع دخول الاجهزة وقطع الغيار اللازمة للشركات والمصانع.

وعلى الرغم من كل هذا الحراك واستمراره منذ بدء العدوان والحصار السعودي الا ان الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا تجاه مايعانيه اليمنيون، بل وصل بها الحال إلى التغاضي عن جرائم العدوان وحصاره.

وأكد المحتجون استمرار وقفاتهم حتى الاستجابة لمطالبهم مؤكدين وقوف أمريكا وراء كل مايعانيه الشعب اليمني.

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