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لإنهاء الصراع في أوكرانيا...

رئيس وزراء باكستان يدعو للتنسيق بين 'التعاون الإسلامي' والصين

رئيس وزراء باكستان يدعو للتنسيق بين 'التعاون الإسلامي' والصين
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى التنسيق بين منظمة التعاون الإسلامي والصين لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

العالم - باكستان

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية في الدورة 48 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال عمران خان: "نحن قلقون للغاية بشأن الأحداث في أوكرانيا. تحتاج جميع الدول غير المنحازة لأي طرف مثلنا إلى التأثير على الأحداث والعمل على كيفية قيامنا ككتلة "منظمة التعاون الإسلامي" مع الصين للمساعدة في إنهاء هذا الصراع".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انطلقت في إسلام آباد الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تضم 57 دولة، ومن المقرر أن تستمر لمدة يومين.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.

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