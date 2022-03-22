الاحتلال يصدر حكما بالسجن لمدة عام بحق ناشط مقدسي في 'الشيخ جراح'

العالم- فلسطين

وأفاد "مركز معلومات وادي حلوة" (غير حكومي): بأن ما يسمى بـ"محكمة الصلح" التابعة للاحتلال، حكمت على عطية (26 عاما) بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا.

وأشار المركز المختص برصد التجاوزات الإسرائيلية في القدس، إلى أن عطية اعتقل من منزله بالحي في آب/اغسطس الماضي، وتعرض لتحقيقات قاسية.

وأوضحت عائلته: أن اعتقال نجلها منعه من استكمال رسالة الماجستير، مشيرة إلى أنه قوات الاحتلال اعتقلته لأنه دافع عن بيته المهدد بالإخلاء.

ويعتبر عطية جزءا من رواية أهل حي "الشيخ جرّاح"، ووجها معروفاً بالنسبة لكلّ المتضامنين والإعلاميين مع الحي، كونه من أبرز المدافعين عنه.

واتهمت سلطات الاحتلال عطية بملف سرّي، ومنعت محاميه من التصريح تحت أمر "منع النشر"، ومددت اعتقاله أكثر من 22 مرة.

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر الإخلاء من منازلها التي تُقيم فيها منذ خمسينات القرن الماضي في حي "الشيخ جرّاح" لصالح مستوطنين.