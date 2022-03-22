الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر خبرية عن الرئاسة المصرية: السيسي التقى في شرم الشيخ ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اتفاق عراقي اردني لتعزيز التعاون الامني

نوري المالكي يتخذ قرار بشأن جلسة البرلمان المقبلة

البرلمان الكويتي يبحث قواعد وشروط منح الإقامة للأجانب

وفد سوريا يواصل مشاركاته في اجتماعات البرلمان الدولي

تعرف على أهم خيارات اليمن في مواجهة أزمة الغذاء العالمية المحتملة

الداخلية اليمنية تكشف عن إنجازات 7 أعوام من مواجهة العدوان