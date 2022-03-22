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مصادر فلسطينية عن الهلال الأحمر: 54 إصابة بينهم 7 بالرصاص المعدني في مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في قلنديا

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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