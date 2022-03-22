البرلمان الكويتي يبحث قواعد وشروط منح الإقامة للأجانب

العالم - الكويت

وينص مشروع القانون على جواز منح الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و10 سنوات لأبناء الكويتيات وملاك العقارات.

ويتضمن المشروع بقانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، "الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها"، وفق صحف كويتية.

ويقترح القانون المقدم من وزارة الداخلية الكويتية، إلزام مديري الفنادق والمساكن المفروشـة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 48 ساعة مـن وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.

ومن المواد المقترحة "فيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمراً، لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها".

ولا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت، العودة إليها إلا بإذن من وزير الداخلية.

ويستهدف القانون الجديد أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي.

وتسعى الكويت لتكرار تجربة نفذتها دول خليجية مثل الإمارات وسلطنة عمان لمنح إقامات طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب، بهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال، وتحويل البلاد إلى وجهة مفضلة للأجانب.