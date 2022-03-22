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اتفاق عراقي اردني لتعزيز التعاون الامني

اتفاق عراقي اردني لتعزيز التعاون الامني
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس وكلاء الأمن الوطني، على إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية العراقية والأردنية.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان إن "مجلس وكلاء الأمن الوطني، عقد اليوم الثلاثاء، جلسته السادسة لعام 2022، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأكد الأعرجي، خلال الجلسة، على "ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية والاستخبارية، لتحقيق الأمن المستدام".

وشهدت الجلسة، وفق البيان، "الموافقة على إبرام (مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية العراقية و الأردنية".

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اتفاق عراقي اردني لتعزيز التعاون الامني

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