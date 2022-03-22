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اعلام الاحتلال يعلن عن مقتل مستوطنة واصابة 3 آخرين في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة واستشهاد المنفذ

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

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