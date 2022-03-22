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اثر استقالات حكومية متتالية..

أمير الكويت يعيد هيكلة الأمن مع زيادة برامج التسلح

أمير الكويت يعيد هيكلة الأمن مع زيادة برامج التسلح
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

بعد استقالات حكومية متتالية، أعاد أمير الكويت، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، هيكلة الأمن مع زيادة برامج التسلح، حيث عيّن اثنين من أقاربه في وزارتي الداخلية والدفاع.

العالم - الكويت

وفي الوقت نفسه، فإن عدد الاستقالات الأخيرة داخل الحكومة يعني أن البرلمان سيفحص هذه التعيينات الجديدة عن كثب.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، عين ولي عهد الكويت الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" نائبًا جديدًا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية "أحمد نواف الأحمد الصباح"، ووزيرًا جديدًا للدفاع هو "طلال خالد الأحمد الصباح".

وبقيامه بذلك، كان يأمل في وقف موجة الاستقالات الأخيرة داخل حكومته، والتي أبدى الكثير من داخلها غضبًا في وجه البرلمان الذي تم تعزيز سلطته.

وفي الوقت نفسه، يقوم بخطوات لإعادة تشكيل هيكله الأمني​​، الذي كان يهيمن عليه في السابق، وزير الداخلية المستقيل "أحمد منصور الأحمد الصباح" ووزير الدفاع المستقيل "حمد جابر العلي الصباح".

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اثر استقالات حكومية متتالية.. أمير الكويت يعيد هيكلة الأمن مع زيادة برامج التسلح

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