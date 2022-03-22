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العراق.. حاكم الزاملي يطلب بإنجاز المشاريع الخدمية

العراق.. حاكم الزاملي يطلب بإنجاز المشاريع الخدمية
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

وجه النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، طلباً للحكومة يخص إنجاز المشاريع الخدمية.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، طالب الحكومة ومؤسساتها بتحديد سقف زمني لإنجاز المشاريع الخدمية المتلكئة، لا سيما التي وصلت منها إلى مراحل متقدمة في الانجاز من قبل الوزارات المعنية".

واوضح الزاملي ان "ذلك جاء خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا، استضاف خلاله الكادر المتقدم لوزارة الاعمار والاسكان، بحضور نواب محافظة ديالى، بشأن تلكؤ انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة، والمحافظات الاخرى والمتعلقة بعمل الماء، شبكات الصرف الصحي، الطرق والجسور، المدارس".

وقال الزاملي بحسب البيان، إن "البرلمان بدورته الحالية شخص تلكؤا واضحا في انجاز المشاريع وعدم الاستفادة من التخصيصات التي صوت عليها المجلس، وهذا ما يجب أن يعاد النظر بهِ في الموازنات الاتحادية المقبلة".

وأضاف أن "تخصيص موازنات كبيرة من قبل مجلس النواب للوزارات والمؤسسات الحكومية لانعاش المشاريع الخدمية، من دون أن تقابلها نسب انجاز عالية، يؤشر خللاً جلياً في ادائها، ومما يتطلب اعادة النظر بذلك خلال مناقشة بنود الموازنة المقبلة ومنح كل وزارة تخصيصات تتناسب وقدراتها على الانجاز الفعلي العاجل".

ودعا الزاملي "وزارة الاعمار لتزويد مجلس النواب بجدول تفصيلي يتضمن اسباب تلكؤ المشاريع الخدمية ونسب المنجزة فيها، والخطط الموضوعة في الوزارة للمشاريع المزمع الاعلان عنها والمبالغ المخصصة لها".

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