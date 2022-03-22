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لجان المقاومة في فلسطين: نبارك عملية الطعن البطولية في مدينة بئر السبع ونعتبرها الرد والطريق الوحيد لكنس الاحتلال ومواجهة جرائمه

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

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