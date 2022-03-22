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مراسل العالم : جهاز الأمن الداخلي للاحتلال يعلن وجود مخاوف من اشتباكات الليلة في بئر السبع بين المستوطنين والفلسطينيين

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

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