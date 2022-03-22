بولندا: الاتفاقية الأساسية للعلاقات والتعاون والأمن بين الناتو وروسيا لم تعد موجودة

العالم ـ أوروبا

وقال دودا للصحفيين: "يجب أن نعلن بصوت عال بأن الاتفاقية الأساسية روسيا والناتو لم تعد موجودة، ولم تعد، بكل بساطة، ملزمة لأحد".

وبموجب الاتفاقية الأساسية لـ"روسيا – الناتو" لعام 1997، تعهد الحلف بعدم نشر قوات قتالية كبيرة على أساس دائم على أراضي الدول الجديدة التابعة له.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في منتصف آذار/مارس الجاري، بأن الاتفاقية الأساسية لمجلس "روسيا – الناتو"، لن تعرقل تعزيز الحلف في الشرق بسبب الوضع المتغير.

وفي وقت لاحق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن دول حلف شمال الأطلسي تواصل الالتزام بالاتفاقية الأساسية "روسيا- الناتو".

ويأتي هذا على خلفية الوضع المتأزم منذ فترة بين روسيا والناتو وتزامناً مع مطالبة موسكو بعدم توسع الحلف شرقاً، وكذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في الـ24 من شباط/فبراير الماضي، وبقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.