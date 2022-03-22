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مراسلة العالم عن اعلام الاحتلال: بينيت عمل في القمة الثلاثية بشرم الشيخ على تطوير إتفاق لحلف إقليمي على غرار النيتو

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

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