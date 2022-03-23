بيسكوف: روسيا لن تستخدم السلاح النووي إلّا إذا واجهت تهديداً وجودياً

العالم - روسيا

وأضاف بيسكوف "لدينا مفهوم للمحافظة على أمننا. يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفعنا إلى استخدام الأسلحة النووية. لذلك، إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن استخدامها وفقاً لمفهومنا".

جاء ذلك في معرض إجابة بيسكوف عن سؤال مراسلة شبكة "سي أن أن" الدولية، والتي طلبت منه أن يوضح إذا كان "واثقاً" أو "مقتنعاً" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستخدم السلاح النووي,

وأشار بيسكوف، في تصريحاته أيضاً، إلى أنّ "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسير بدقة، وفقاً للخطط والأهداف المحددة مسبقاً".

وكان البنتاغون صرح بأنه "حتى الآن، لم ترصد الولايات المتحدة أي تغييرات في سلوك روسيا النووي. لذا، فهي لم تجد ما يستدعي تغيير وضعية الردع الاستراتيجي لديها".

يُذكَر أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طلب من وزارة الدفاع الروسية، في الـ27 من شباط/فبراير، نقل قوات الردع النووي إلى نظام الاستعداد القتالي، وذلك على خلفية إدلاء مسؤولين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتصريحات عدوانية ضد روسيا.