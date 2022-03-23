السفير القطري ونائبه يصلان غزة

العالم - فلسطين

ومن المقرر أنّ تستمر زيارته عدة أيام سيجري خلالها متابعة ملفات مختلفة.

وكان السفير العمادي قد كشف قبل أيام، أنّ اللجنة القطرية وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر مارس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءًا من يوم أمس الثلاثاء الموافق 22/03/2022م.

وأضاف أنَّ المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأوضح أنَّ عملية التوزيع سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.