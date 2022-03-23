هاشتاغ.. عملية كسر الحصار الثانية في تويتر

العالم - خاص بالعالم

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع عملية كسر الحصار اليمنية. في هذا السياق علق "عماد علي". طالما دول العدوان تمارس اعتداءاتها وحصارها على الشعب اليمني وتمنع دخول سفن الغذاء والمشتقات النفطية، فمن حق اليمن الدفاع عن نفسة وفك الحصار بالقوة في اطار عملية كسر الحصار. وعلى دول العدوان تحمل تبعات استمرار ارتكاب الجرائم والحصار. وعلى الباغي تدور الدوائر

"عبد الرحمن الأهنومي" علق ايضا. الاستصراخ السعودي للغرب ولأمريكا من ضربات كسر الحصار يعكس أمرين. الأول عجز سعودي كامل في مواجهة العمليات وصدها وحتى تحمل كلفها وآثارها. الثاني ابتزاز للغرب بموضوع النفط في لحظة فارقة سعيا للحصول على دعم اضافي للحرب على اليمن. لكن الحقيقة أنه لم يعد لدى الأمريكي ما يمكن فعله للسعودية

حساب "مجتهد" السعودي الشهير علق على هذه العملية ايضا. كل محب لليمنيين عليه مشاركة هذه التغريدة. هل تعلم أن عشرين مليون يمني جائعون بسبب الحرب السعودية على اليمن؟ هل تعلم أن السعودية تحتجز سفن الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وتمنعها من الوصول الى اليمنيين؟ هل تعلم أن السعودية قتلت مئات الالوف من ابناء الشعب اليمني؟