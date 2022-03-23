روسيا تنبه الغرب بعدم تجاوز الخطوط الحمراء

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان هذا الموضوع لم يعطى مساحته التي يستحقها من الاهتمام ولكن الآن في سياق تبادل الحرب الاعلامية والنفسية بين كل اطراف الازمة الاوكرانية بالتاكيد يبرز الحديث مجددا عن هذا الملف الخطير جدا ووجود هكذا مختبرات موجودة في أوكرانيا معدة لاستخدامها ضد روسيا.

فهيم الصوراني أكد ان موسكو تثير هذا الملف ولأكثر من مرة بهدف ان ينتبه العالم الغربي الى خطورة ما يمارس على الاراضي الاوكرانية وفي نفس الوقت تنبه للغرب بعدم تجاوز الخطوط الحمراء في استخدام كافة الوسائل بالقيام بعمليات تخريبية وخاصة بهذا النوع ضد روسيا.