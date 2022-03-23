الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. خبير بالشؤون الروسية:

روسيا تنبه الغرب بعدم تجاوز الخطوط الحمراء

الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال الخبير بالشؤون الروسية فهيم الصوراني ان وجود مختبرات بيولوجية اميركية في أوكرانيا هي معلومات حصلت عليها روسيا منذ سنتين عبر معلومات استخباراتية.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان هذا الموضوع لم يعطى مساحته التي يستحقها من الاهتمام ولكن الآن في سياق تبادل الحرب الاعلامية والنفسية بين كل اطراف الازمة الاوكرانية بالتاكيد يبرز الحديث مجددا عن هذا الملف الخطير جدا ووجود هكذا مختبرات موجودة في أوكرانيا معدة لاستخدامها ضد روسيا.

فهيم الصوراني أكد ان موسكو تثير هذا الملف ولأكثر من مرة بهدف ان ينتبه العالم الغربي الى خطورة ما يمارس على الاراضي الاوكرانية وفي نفس الوقت تنبه للغرب بعدم تجاوز الخطوط الحمراء في استخدام كافة الوسائل بالقيام بعمليات تخريبية وخاصة بهذا النوع ضد روسيا.

روابط ذات صلة

أمريكا تحضر عقوبات ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي بسبب أوكرانيا

إدارة بايدن ستفرض عقوبات على معظم نواب مجلس الدوما الروسي

ألمانيا ترفض مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية

مجلس الأمن يصوت على مشروع القرار الروسي بشأن أوكرانيا غدا الأربعاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع سريع في الأسعار بعد تدهور كبير في قيمة الجنية المصري أمام الدولار

بالفيديو.. كاتب وباحث السياسي: الولايات المتحدة تنوي شن حرب بيولوجية ضد روسيا

بالفيديو.. خبير بالشؤون الروسية: روسيا تنبه الغرب بعدم تجاوز الخطوط الحمراء

بالفيديو.. السفير العراقي السابق لدى الاتحاد الاوروبي: الحرب الروسية الأوكرانية حرب عالمية دون استخدام النووي

شاهد إبداع فتيات ايرانيات

دعوات لترحيل اليمنيين.. السعودية وسياسة قطع الأرزاق سيئة الصيت