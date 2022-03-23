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مراسل العالم: وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يغادر طهران بتجاه دمشق في زيارة رسمية يبحث فيها تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

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