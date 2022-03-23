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العراق... القبض على ارهابي وضبط كميات من العبوات والأعتدة 

العراق... القبض على ارهابي وضبط كميات من العبوات والأعتدة 
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، تمكن مديرية الاستخبارات العسكرية من القبض على أحد الإرهابيين وضبط كميات من العبوات والاعتدة في محافظتي الأنبار ونينوى.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان، أنه "بعمليات متعددة في مناطق عدة نفذت استنادا الى معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشُعبْ استخبارات الفرق السابعة والعاشرة والخامسة عشر والعشرون، وبالتعاون مع قوات من قيادة القوات البرية قي قواطع العمليات أسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة التحدي اثناء محاولته دخول قضاء الفلوجة بالانبار، وهو من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

وأشار البيان إلى أن "المفارز الاستخبارية والقوات البرية المساندة، تمكنت من ضبط 335 قنبرة هاون مختلفة العيارات، و300 صمام امان، و29 عبوة ناسفة مختلفة الاشكال، و2 رمانة يدوية، و2 مقذوفات مختلفة، و2 صمام اصطدام، وحاوية حشوات دافعة في محافظتي الانبار ونينوى وغربها".

وأوضحت الخلية، أن "الإرهابي "جرى تسليمه الى جهة الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقه، في حين تكفلت مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوات برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة".

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