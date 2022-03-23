الاسرى يستعدون لخوض معركة داخل سجون الاحتلال

العالم - فلسطين

وأكد اللواء أبو بكر أنه مع دخول الساعات الأولى لصباح يوم الـ25 من الشهر الحالي، وهو اليوم الأول لدخول الحركة الأسيرة في إضراب مفتوح عن الطعام، رفضاً لسياسة الأمر الواقع التي تحاول إستخبارات وإدارة السجون فرضها بحق الأسرى، وبدعم كامل من الأوساط السياسية والعسكرية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، سنعمل في الهيئة من خلال غرفة عمليات دائمة، من خلال طواقم ولجان سيكون على رأسها صانعي القرار في الهيئة.

وأكد اللواء أبو بكر أنه سيكون هناك طاقم قانوني واعلامي خاص لمتابعة وتغطية كل تفاصيل الإضراب، كما سيتم العمل مع المؤسسات العاملة في مجال الأسرى للعمل من خلال فريق واحد مخصص لخدمة الاسرى الفلسطينيين، ودعم خطواتهم النضالية بالشكل الذي يساهم في خلق ضغط حقيقي على الاحتلال الاسرائيلي وأدواتها.

وطالب اللواء أبو بكر المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام والكل الفلسطيني بالتوحد الحقيقي خلف أسرانا ومعركتهم ومطالبهم النضالية، ولتكن رسالة الفلسطينيين واضحة وعلنية لخدمة الاسرى، ولن يكونوا وحدهم.