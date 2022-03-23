الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢
١١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عبداللهيان: سنبحث تعزيز العلاقات بين ايران وسورية في مختلف المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي الذي يعد في مقدمة الأولويات

الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

علماء يكشفون سبب انقراض الديناصورات

تركيا تنتقد وثيقة 'البوصلة الاستراتيجية' للاتحاد الأوروبي

وثائق إسرائيلية تكشف فظائع تعذيب الاحتلال الآلاف في معتقل الخيام بلبنان

سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة

الدنمارك تستنكر انتهاكات حقوق الإنسان فی البحرين و السعودية

أعمال شغب على وقع نتائج الانتخابات المحلية بالأردن + فيديو 